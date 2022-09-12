«Зенит» проведет товарищеский матч с молодежкой иранского «Сепахана» в декабре

проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом».

Об этом рассказал Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна.

«Россия и Иран – братья. Недавно президент иранского «Сепахана» заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет «Зенит». Петербургский клуб сыграет с молодежкой «Сепахана» из города Исфахан», – сказал Хагитали.

В мае делегация «Зенита» побывала в Иране, где тренеры академии проводили совместные практические занятия с тренерами .