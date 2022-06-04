«Зенит» провел образовательный курс в Иране. Тренерам «Сепахана» рассказали о тактике и развитии игроков

Представители провели образовательный курс в Иране.

Сотрудники петербуржского клуба отправились в Иран для проведения практических занятий в рамках двухлетнего соглашения о сотрудничестве с клубом «Сепахан».

«Максим Нифонтов – заместитель директора центра повышения квалификации тренеров, заведующий кафедры теории и методики футбола университета Лесгафта, а также Павел Первушов – тренер «Газпром»-академии и «Зенита»-2012, встретились с генеральным директором «Сепахана» Мохаммадом Реза Сакет и тренерами академии и клуба.

Делегация сине-бело-голубых подготовила обширную программу практического обучения специально для иранской команды, включающую в себя уникальные методики курса развития футболистов.

Нифонтов и Первушов провели занятие в конференц-зале, а затем показали несколько важных тактических упражнений на футбольном поле академии «Сепахана» для тренеров мужских и женских команд», – говорится в сообщении «Зенита».

Руководители «Зенита» и подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в апреле 2021 года.