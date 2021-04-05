«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Сепахан высшая лига Иран Футбол

«Зенит» и иранский футбольный клуб «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве.

Вчера, 10 апреля, гендиректоры клубов, Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла в онлайн-формате, в ней также принял участие генеральный консул России в Исфахане Борис Бурмистров.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.

«Зенит» и «Сепахан» также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.  

Меморандум будет действовать два года и может быть продлен по желанию сторон.

«Сепахан» из Исфахана – пятикратный чемпион Ирана и четырехкратный обладатель Кубка страны, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира в 2007 году.

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