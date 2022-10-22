Депутат Свищев о переезде «Ростова», «Краснодара» и «Факела»: «Это маловероятно. Ситуация под контролем, РФС и клубы мониторят все вопросы»
Дмитрий Свищев оценил вероятность переезда «Ростова», «Краснодара» и «Факела».
Ранее в приграничных регионах РФ, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, был введен «средний уровень реагирования».
— Я такого не слышал, думаю, это [переезд] маловероятно. Очень надеюсь, что команды будут проводить матчи на своих аренах со своими болельщиками. Пока нет информации о том, что что-то будет меняться.
— Если гипотетически предложить, что им придется переехать, где эти клубы могли бы играть?
— Если будет принято такое решение, у нас огромная страна, шикарные стадионы, благодарная публика. Уж где проводить соревнования, мы точно разберемся, можно точно не волноваться.
— Москва — приоритетный вариант?
— Почему Москва? Все зависит от того, из каких регионов клубы и где в конкретный период времени будут свободные стадионы. Это может быть и Москва, и Санкт-Петербург, и Ярославль.
Но мое мнение — сейчас не нужно забивать себе голову. Ситуация под контролем, РФС и руководство клубов постоянно мониторят все вопросы, – сказал глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.
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