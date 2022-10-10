Экс-тренер академии «Локо» о немцах в клубе: «Рассказывали о стратегии развития, но ничего не делали – тратили чужие деньги в больших количествах»

Экс-тренер академии высказался о работе немецких специалистов в клубе.

На днях были уволены главный тренер москвичей и спортивный директор .

«В нашу работу немцы не вмешивались. Что и наводило на мысли. Ведь та стратегия, о которой говорилось изначально, подразумевала работу с молодежью, координацию работы всей вертикали, будь то школа, молодежная команда, .

Но группа товарищей, пришедшая вместе с Рангником, занималась только основной командой, ее трансферами. Выводы делайте сами, насколько серьезно можно воспринимать их речи о долгосрочном развитии, выращивании талантов.

Собственно говоря, поэтому и я не захотел оставаться — нет возможности для профессионального роста. Ты просто работаешь для того, чтобы работать. А хочется ведь и карьерного роста, и чтобы твоя работа в академии приносила реальную пользу клубу в виде заигравших в основной команде молодых футболистов.

Мне по окончании прошлого сезона предлагали продлить контракт, но работать с этими аферистами из Германии не захотелось. Вся эта ситуация в клубе не нравилась очень многим. К сожалению, последний год показал, что клубу в его нынешнем виде не нужны профессионалы.

И я говорю даже не о себе, а в целом о людях, которые работали на благо «Локомотива», но им предпочли эту антуражную компанию немцев, которые очень складно рассказывали о стратегии развития, но ничего не делали, за исключением того, что тратили чужие деньги в больших количествах. Причем не частного владельца, а структуры, которой владеет государство», – сказал .