Гильерме о немцах в «Локо»: «Сложно людям из другой страны у нас работать. Когда нет результата, игроки тоже несут ответственность»
Гильерме высказался о работе немецких специалистов в «Локомотиве».
Неделю назад клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
— Как пережил этот момент — когда закончилась «немецкая эпоха» в «Локомотиве»?
— Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.
Окей, так получилось, что они не дали результата. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только их [менеджмента и тренеров] вина, — сказал вратарь «Локомотива».
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