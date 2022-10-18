Гильерме о немцах в «Локо»: «Сложно людям из другой страны у нас работать. Когда нет результата, игроки тоже несут ответственность»

высказался о работе немецких специалистов в «Локомотиве».

Неделю назад клуб уволил главного тренера и спортивного директора .

— Как пережил этот момент — когда закончилась «немецкая эпоха» в «Локомотиве»?

— Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.

Окей, так получилось, что они не дали результата. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только их [менеджмента и тренеров] вина, — сказал вратарь .