Гильерме о немцах в «Локо»: «Сложно людям из другой страны у нас работать. Когда нет результата, игроки тоже несут ответственность»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Гильерме Ральф Рангник Марвин Комппер Томас Цорн Йозеф Циннбауэр Футбол

Гильерме высказался о работе немецких специалистов в «Локомотиве».

Неделю назад клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

— Как пережил этот момент — когда закончилась «немецкая эпоха» в «Локомотиве»?

— Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.

Окей, так получилось, что они не дали результата. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только их [менеджмента и тренеров] вина, — сказал вратарь «Локомотива».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные