Шунин перед дерби с «Локо»: «Сейчас в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах»

поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир с .

«Локомотив» и – это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться.

Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», – сказал вратарь «Динамо».

Игра между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 22 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.