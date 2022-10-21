Шунин перед дерби с «Локо»: «Сейчас в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах»

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Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

«Локомотив» и «Динамо» – это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться.

Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», – сказал вратарь «Динамо».

Игра между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 22 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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