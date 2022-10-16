Антон Шунин: «Захарян – один из лидеров «Динамо. Никуда «Челси» не денется»

Антон Шунин высокого отозвался об Арсене Захаряне.

Вратарь «Динамо» считает, что Арсен сохранил мотивацию для выступления в Мир РПЛ, несмотря на несостоявшийся переход в «Челси».

«Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.

Захарян – талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него все в голове – Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый.

Арсен – один из наших лидеров, молодой парень. У него все впереди, никуда «Челси» не денется», – сказал Шунин.