Шунин о 4 играх «Динамо» без побед в РПЛ: «Есть проблема на стандартах, с которых получаем голы. Играем неудачно»

Вратарь «Динамо» оценил ничью с ЦСКА (1:1).

Бело-голубые продлили безвыигрышную серию в Мир до 4 матчей – одна ничья, три поражения.

— Матч получился для болельщиков очень интересным. У нас были моменты, в концовке чуть-чуть не повезло. Могли увезти три очка с этого непростого матча.

Что пошло не так в начале второго тайма? Надо не забывать, что ЦСКА — хорошая команда, которая идет в лидерах. Мы понимали, что будет сложный матч. Нам самим нужны очки, хотели реабилитироваться после нескольких неудач. Что не получилось, трудно сказать, надо будет разобраться.

— С чем связана неудачная серия команды?

— Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить. Есть требование тренера, которые, значит, мы не выполняем. Где-то надо улучшать игру, есть проблема на стандартах, с которых мы получаем голы. Есть моменты, работаем над всеми компонентами, – сказал вратарь .