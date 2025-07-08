«Ливерпуль» контактировал с агентом Дибалы после гибели Жоты. Форвард «Ромы» не играл с марта из-за травмы (Il Romanista)
«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания форварда «Ромы» Пауло Дибалы.
Мерсисайдцы общались по телефону с агентом 31-летнего аргентинца, который с марта не выходил на поле из-за травмы, сообщает Il Romanista.
«Ливерпуль» видит в Дибале замену погибшему в ДТП Диогу Жоте, но «Рома» не заинтересована в расставании с игроком, несмотря на его высокую зарплату – 8 млн евро в год с учетом премий.
Контракт нападающего с римлянами рассчитан до июня 2026 года.
В 36 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Рому» на счету Дибалы 8 голов и 4 ассиста.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Il Romanista
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