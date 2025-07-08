Верратти перешел в «Аль-Духайль» свободным агентом. Экс-хавбек «ПСЖ» провел 2 года в другом катарском клубе – «Аль-Араби»
«Аль-Духайль» объявил о трансфере хавбека Марко Верратти.
Срок контракта с 32-летним итальянцем не уточняется.
Ранее экс-игрок «ПСЖ» провел два сезона в другом катарском клубе – «Аль-Араби», который Верратти покинул свободным агентом.
В прошлом чемпионате Катара «Аль-Духайль» занял 2-е место, «Аль-Араби» – 9-е из 12.
Фото: duhailsc.qa
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Аль-Духайля»
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