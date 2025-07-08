Педро о «Зените»: «Подойдем к РПЛ подготовленными лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, удастся стать чемпионами»

Педро надеется, что в новом сезоне «Зенит» вернет себе звание чемпиона РПЛ.

«Это будет очень важный сезон для нас. К сожалению, в прошлом сезоне мы не смогли завоевать титул, но провели отличный чемпионат. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. У нас еще несколько товарищеских матчей перед началом турнира, чтобы подойти к нему в хорошей форме и провести отличный чемпионат.

Как я уже говорил, мы подойдем к нему очень хорошо подготовленными, лучше чем в прошлом году. Я надеюсь, что нам удастся провести хороший турнир и стать чемпионами в этом году», – сказал вингер «Зенита».