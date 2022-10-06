Кечинов о «Спартаке» при Абаскале: «Будут шансы побороться с «Зенитом» за 1-е место, если продолжат так играть. В тройке точно должны быть»

считает, что «Спартак» может побороться с за чемпионство.

«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. В обороне стали играть надежнее, не всегда, но прогресс есть, конечно. Появился порядок, организация игры. Разница с предыдущими тренерами точно есть. Это видно.

Конечно, Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он – лучший иностранец, который работал в России. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить. Но уже видно, что клуб при нем движется в правильном направлении.

На что может претендовать нынешний «Спартак»? Если команда продолжит так играть, то у «Спартака» будут шансы побороться с «Зенитом» за первое место. Главное, не терять очки. Но в тройке команда точно должна быть», – сказал бывший полузащитник .