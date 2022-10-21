У Холанда будут отступные в 200 млн евро с 2024-го – для всех клубов, включая английские

Опубликованы детали о сумме отступных в контракте с «Ман Сити».

Вновь подтвердилась информация о том, что в соглашении норвежского форварда с 2024 года появится сумма отступных в размере 200 миллионов евро. Ранее об этом сообщала испанская газета Marca, а потом – сайт The Athletic.

При этом The Athletic писал, что отступные Холанда будут действовать для всех клубов, кроме английских.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что отступные будут действовать для всех клубов, включая английских. Если в 2024 году за Холанда предложат 200 млн евро, «Ман Сити» будет вынужден отпустить форварда. Решение о трансфере Холанд будет принимать сам.

Отмечается, что включение отступных в контракт было основным условием окружения Холанда при переговорах с «Ман Сити».

В этом сезоне Холанд забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.