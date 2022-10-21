Хави о дубле Левандовского: «Это убийца, он ненасытен. Голы живут в его голове»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Хави похвалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского.

Вчера нападающий сделал дубль за четыре минуты в игре 10-го тура Ла Лиги между «Барсой» и «Вильярреалом» (3:0). Эти голы стали 600-м и 601-м в карьере поляка.

«Левандовски ненасытен. Голы живут в его голове. Это убийца, у которого есть цель. Он видит разные варианты, ищет пространство. Левандовски очень умен, это отличный нападающий», – сказал тренер «Барселоны».

Статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные