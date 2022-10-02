Хави: «Левандовски – один из лучших в мире, если не лучший. Он не только забивает, но и работает на команду»

считает Роберта Левандовского одним из лучших игроков мира.

Во вчерашнем матче 7-го тура между «Мальоркой» и «Барселоной» (0:1) нападающий забил победный гол.

«Левандовски снова сделал разницу. Еще он помогал команде держать линию обороны и двигать мяч. «Барса» сыграла без блеска, но провела хороший матч, и это позволило нам набрать три очень важных очка. На этом стадионе очень сложно набирать очки.

Левандовски дает уверенность. Это бомбардир, топ-игрок, один из лучших в мире, если не лучший. Он не только забивает, но и работает на команду, прессингует и помогает партнерам», – сказал главный тренер «Барселоны».

В этом сезоне 34-летний форвард забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи в 9 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.