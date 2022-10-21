Аякс – Ливерпуль 26.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

26 октября в Амстердаме пройдет матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов по футболу. На местном стадионе «Йохан Кройф Арена» сыграют «Аякс» — «Ливерпуль». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Победа «Ливерпуля» за 1,77, обмен голами за 1,55, ТБ2,5 за 1,54.

Игра «Аякс» — «Ливерпуль» станет решающей для каждого клуба. Гости в случае победы или ничьей гарантировано сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева потеряв очки в матче лишаются шансов побороться за второе место в группе. «Аякс» устроит только победа. В этом случае остаются шансы на выход в 1/8 финала. В случае неудачи или ничьи амстердамцы продолжат борьбу за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Аякс» — «Ливерпуль» познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими фактами, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру Лиги чемпионов.

«Аякс»

В последнем матче Лиги чемпионов «Аякс» в гостях проиграл «Наполи» 2:4. Поражение стало вторым крупным в турнире кряду. Ранее «Аякс» проиграл «Наполи» 1:6. В домашнем чемпионате дела идут значительно лучше. В последней игре Эредивизи «Дети Богов» дома разгромили «Эксельсиор» Роттердам 7:1. Дубль на счету Брайана Броббейя. По голу на счету Хорхе Санчеса, Стивена Бергейса, Душана Тадича, Стевена Бергвейна и Мохамеда Кудуса. Статистические данные матча «Аякс» — «Эксельсиор»:

удары 30:5;

удары в створ 20:2;

угловые 13:2;

контратаки 0:2;

навесы 35:5.

У «Аякса» 4 поражения в 10-ти последних официальных матчах. Три поражения пришлись на Лигу чемпионов. В остальных шести встречах пять побед и одна ничья. В семи последних играх только две победы. Разница голов в 10-ти матчах 30:18. В семи встречах кряду прошла ставка на обмен голами. В 9 из 10 матчей с участием «Аякса» было забито 3 и более гола. Результаты «Аякса» в матчах Эредивизи розыгрыша 2022/2023.

В рамках чемпионата Нидерландов по футболу «Аякс» лидирует в турнирной таблице. По итогам 10-ти туров команда набрала 25 очков, что на один больше чем у ПСВ и на два больше чем у «Фейеноорда». В 10-ти встречах 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Разница голов 34:9. По надежности обороны «Дети Богов» первые в турнире, по результативности уступают один мяч ПСВ. В рамках Лиги чемпионов «Аякс» обыграл «Рейнджерс» дома 4:0, после чего потерпел три поражения: проигрыш «Ливерпулю» 1:2 в гостях, поражения от «Наполи» 1:6 дома и 2:4 в гостях. С тремя очками команда на третьем месте в группе А. Отставание от второго места шесть очков. Разница голов 8:12.

Самые результативные игроки «Аякса» в сезоне:

Стевен Бергвейн — 9 голов и 1 голевая передача;

Мохамед Кудус — 8 голов и 1 голевая передача;

Душан Тадич — 2 гола и 7 голевых передач;

Брайан Броббей — 6 голов и 2 голевые передачи;

Стивен Бергейс — 4 гола и 4 голевые передачи.

В рамках Лиги чемпионов лучшие результаты у Кудуса (3+1) и Бергейса (1+2).

Дисквалифицированных и травмированных нет.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» стартовал в Лиге чемпионов с гостевого поражения 1:4 от «Наполи», после чего выиграл три матча подряд и почти гарантировал выход в плей-офф. В последнем матче турнира подопечные Юргена Клоппа обыграли «Рейнджерс» 7:1 в гостях. В рамках чемпионата Англии «красные» в последней игре обыграли «Вест Хэм» 1:0 на домашней арене. Автором единственного гола стал Дарвин Нуньес. На 45 минуте Алиссон отразил пенальти от Боуэна. Статистические показатели матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм»:

xG 2,24:2,49;

удары 22:8;

удары в створ 7:3;

угловые 8:3;

атаки 124:95;

опасные атаки 42:39;

навесы 14:13;

отборы 13:14.

В 10-ти официальных играх у «красных» два поражения. Оба проигрыша пришлись на гостевые встречи. В оставшихся 8 играх 6 побед и 2 ничьи. Если брать все гостевые встречи во всех турнирах, то у «Ливерпуля» всего одна победа в шести встречах (три поражения и две ничьи). Разница голов в 10-ти последних встречах 21:13. В 6 играх прошла ставка на обмен голами и ТБ2,5. Результаты «Ливерпуля» в чемпионате Англии 2022/2023.

В рамках АПЛ «красные» выиграли две последние игры. Со счетом 1:0 были обыграны «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Благодаря шести набранным очкам «Ливерпуль» приблизился к зоне Лиги чемпионов. «Красные» занимают седьмое место с 16 очками. Отставание от 4-го места 4 очка. Отставание от лидирующего «Арсенала» 11 баллов. В группе Лиги чемпионов у «Ливерпуля» поражение 1:4 от «Наполи», победа 2:1 над «Аяксом» дома, 2:0 над «Рейнджерс» дома и 7:1 в гостях. С 9 очками «красные» на втором месте. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов достаточно набрать одно очко в двух крайних турах. Разница голов 12:6.

Самые результативные игроки «Ливерпуля» в сезоне:

Роберто Фирмино — 8 голов и 4 голевые передачи;

Мохамед Салах — 8 голов и 3 голевые передачи;

Луис Диас — 4 гола и 2 голевые передачи;

Дарвин Нуньес — 4 гола и 1 голевая передача;

Диогу Жота — 5 голевых передач.

В рамках Лиги чемпионов лучшие показатели у Мохамеда Салаха и Диогу Жоты. Первый забил 5 мячей, второй отдал 4 голевые передачи.

Главной потерей команды стала травма Диогу Жоты. Португалец рискует пропустить чемпионат мира в Катаре и возможно уже не сыграет в 2022 году. В лазарете команды находятся еще четыре игрока Луис Диас, Артур Мело, Наби Кейта и Жоэль Матип. Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен не заявлен на матчи Лиги чемпионов.

Личные встречи

Команды сыграли всего пять матчей и все игры в рамках Лиги чемпионов. У «Ливерпуля» три победы, у «Аякса» одна победа и одна ничья. Разница голов 8:7 в пользу команды из Амстердама.

«Ливерпуль» выиграл три последних матча, которые прошли в 2020 году и в текущем сезоне.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль»

В последних играх команд в Лиге чемпионов можно выделить следующие статистические тренды:

«Обе забьют — да» за 1,55— в 9 из 10 гостевых матчей «Ливерпуля» в турнире забивали обе команды;

Победа «Ливерпуля» за 1,77 — победой «Ливерпуля» завершились 7 из 8 гостевых игр в турнире;

ТБ2,5 за 1,54— в 8 из 10 гостевых матчей «Ливерпуля» и 4 из 5 домашних игр «Аякса» было забито 3 и более гола.

«Аякс» сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для попадания в топ-16 турнира необходимо обыгрывать «Ливерпуль» дома и ждать поражения «красных» в матче с «Наполи». «Ливерпуль» завершит групповую стадию домашней игрой с «Наполи». Противостояние с «неаполитанцами» не самое простое, особенно учитывая форму команды Лучано Спаллетти. У «красных» был серьезный игровой кризис, который привел команду к 10-му месту в АПЛ. В последних играх «Ливерпуль» демонстрирует хорошую игру и берет очки. Дома «красные» обыграли «МС». «Аякс» хорош на домашней арене, но полностью провалил Лигу чемпионов. Шансов обыграть «Ливерпуль» нет. Подопечные Клоппа не станут откладывать оформление выхода в плей-офф на последний тур. Ставка на матч: победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1,77 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Аякс – Ливерпуль