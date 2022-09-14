Клопп о 2:1 с «Аяксом»: «Ливерпуль» должен был забить больше, особенно со стандартов»

прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Аяксом».

Англичане дома обыграли клуб из Нидерландов (2:1) благодаря голу защитника на 89-й минуте.

«Думаю, все видели, что мы поняли – нужно привнести перелом в игру. Ребята сделали это, у нас было много хороших моментов в игре с сильным соперником. Мы забили первыми и должны были забить еще, особенно со стандартных положений.

Не уверен, была ли голевая атака их первой в матче, но у них было не так много моментов. В нашей ситуации так и получается – всякое может случиться, но все же у Кудуса получился невероятный удар.

Это как очередная проверка. Прессинг перед голом был лучше, чем после него. Всего пару ярдов, но если мы прессингуем, то должны правильно это делать.

Я не привередлив в этом смысле [речь о победном голе Матипа с углового]. Празднование было отличным, в нем отразилось настроение парней.

Ничего не закончилось [речь о кризисе]. Это первый шаг, очень важный шаг. Сейчас у нас странный перерыв, довольно долгий. «Брайтон» ждет», – сказал главный тренер .

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.