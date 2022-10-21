Где смотреть Аякс – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 26 октября
В среду, 26 октября, сыграют Аякс и Ливерпуль в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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