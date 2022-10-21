Боккетти и «Верона» продлили контракт до 2027 года. Экс-защитник «Спартака» возглавил клуб неделю назад

«Верона» объявила о заключении нового соглашения с главным тренером .

Контракт с 35-летним итальянцем, известным по выступлениям за «Спартак» и «Рубин», продлен до 30 июня 2027 года.

Боккетти возглавил «Верону» 13 октября, в дебютном матче под его руководством команда уступила «Милану» (1:2).

После 10 туров занимает в Серии А 18-е место, находясь в зоне вылета.