Боккетти и «Верона» продлили контракт до 2027 года. Экс-защитник «Спартака» возглавил клуб неделю назад
«Верона» объявила о заключении нового соглашения с главным тренером Сальваторе Боккетти.
Контракт с 35-летним итальянцем, известным по выступлениям за «Спартак» и «Рубин», продлен до 30 июня 2027 года.
Боккетти возглавил «Верону» 13 октября, в дебютном матче под его руководством команда уступила «Милану» (1:2).
После 10 туров «Верона» занимает в Серии А 18-е место, находясь в зоне вылета.
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