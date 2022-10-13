Экс-защитник «Спартака» Боккетти возглавил «Верону». Клуб идет 18-м в Серии А

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Сальваторе Боккетти возглавил «Верону».

Бывший защитник «Спартака» сменил на посту главного тренера Габриэле Чиоффи, который был уволен 11 октября.

В прошлом сезоне Боккетти входил в тренерский штаб Игора Тудора, возглавлявшего «Верону». С июня этого года Сальваторе занимал должность главного тренера молодежной команды желто-синих.

После 9 туров Серии А «Верона» набрала 5 очков и идет в зоне вылета – на 18-м месте.

Следующий матч команда проведет 16 октября – против «Милана». 

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