Бензема об Анчелотти: «Отличный тренер, который придает уверенности и позволяет тебе делать на поле то, что ты хочешь»

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Карим Бензема высказался о работе с Карло Анчелотти

«Я знаю Анчелотти. Он отличный тренер, и он придает мне уверенности. Он позволяет мне играть в мой футбол. Он всегда просит меня оказывать решающее значение, но без давления.

Я помню, как однажды в его кабинете он спросил меня, сколько голов я забью. Он сделал ставку и сказал: «Я думаю, ты сможешь забить 50 голов». Поскольку я очень уверен в себе, решителен и амбициозен, я сказал: «Идет».

Он тренер, который придает уверенности и позволяет тебе делать на поле то, что ты хочешь», – сказал нападающий «Реала».

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