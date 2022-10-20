Анчелотти о 3:0 с «Эльче»: «Три отмененных гола – слишком много. Но «Реал» хорошо играл в атаке»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эльче Федерико Вальверде Родриго Гоэс Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Эльче» (3:0) в Ла Лиге.

«Когда ты забиваешь голы, но счет не увеличивается... У нас три отмененных из-за офсайдов гола – это слишком много. Но с нами вот случилось.

Команда играла хорошо, особенно здорово получалась игра в атаке. Мы хотели быть мобильными в нападении. Родриго и Бензема много передвигались, занимали свободные зоны и создавали проблемы для соперника.

В этом сезоне мы сделали ставку на голы Вальверде, он должен был взять эту ответственность на себя. Он в невероятной форме и играет идеально, когда я ставлю его на фланг. Он фантастический футболист, его энергичность поражает», – сказал Анчелотти DAZN.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные