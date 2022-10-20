Анчелотти о 3:0 с «Эльче»: «Три отмененных гола – слишком много. Но «Реал» хорошо играл в атаке»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0) в .

«Когда ты забиваешь голы, но счет не увеличивается... У нас три отмененных из-за офсайдов гола – это слишком много. Но с нами вот случилось.

Команда играла хорошо, особенно здорово получалась игра в атаке. Мы хотели быть мобильными в нападении. Родриго и Бензема много передвигались, занимали свободные зоны и создавали проблемы для соперника.

В этом сезоне мы сделали ставку на голы Вальверде, он должен был взять эту ответственность на себя. Он в невероятной форме и играет идеально, когда я ставлю его на фланг. Он фантастический футболист, его энергичность поражает», – сказал Анчелотти DAZN.