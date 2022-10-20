Карим Бензема: «Я осуществил 3 мечты: купил дом для своей матери, подписал контракт с «Реалом», выиграл «Золотой мяч». Я очень горжусь своей работой»

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Карим Бензема рассказал, какие мечты ему удалось осуществить. 

«Это был мой лучший сезон, потому что в итоге я выиграл «Золотой мяч». Я мечтал об этом с детства. Это был лучший сезон в моей жизни.

Я осуществил три мечты, которые в моей были жизни: купил дом для своей матери, подписал контракт с мадридским «Реалом», потому что это лучший клуб в мире, и третью – [выиграл] «Золотой мяч». Я очень горжусь своей работой», – сказал нападающий «Реала».

17 октября француз впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». 

 

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