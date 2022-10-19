Мишель Платини: «Бензема добрался до священного Грааля, выиграв «Золотой мяч». На него ляжет большая ответственность как на лучшего игрока мира»
Мишель Платини высказался о вручении «Золотого мяча» Кариму Бензема.
17 октября нападающий «Реала» и сборной Франции выиграл этот приз впервые в карьере.
«Он добрался до священного Грааля, выиграв «Золотой мяч». На него ляжет большая ответственность как на лучшего игрока мира, а впереди чемпионат мира.
Он будет вынужден быть на высоте, чтобы оправдать свой статус», – сказал бывший президент УЕФА и трехкратный лауреат «Золотого мяча» в эфире программы Rothen s’enflamme на RMC.
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