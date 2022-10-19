Мишель Платини: «Бензема добрался до священного Грааля, выиграв «Золотой мяч». На него ляжет большая ответственность как на лучшего игрока мира»

высказался о вручении «Золотого мяча» .

17 октября нападающий и сборной выиграл этот приз впервые в карьере.

«Он добрался до священного Грааля, выиграв . На него ляжет большая ответственность как на лучшего игрока мира, а впереди чемпионат мира.

Он будет вынужден быть на высоте, чтобы оправдать свой статус», – сказал бывший президент УЕФА и трехкратный лауреат «Золотого мяча» в эфире программы Rothen s’enflamme на RMC.