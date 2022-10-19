Дешам о «Золотом мяче» Бензема: «Победа всего французского футбола. Он бы не получил приз без партнеров по сборной и «Реалу»

высказался о получении «Золотого мяча».

«Это здорово и для него, и для его семьи. Если не говорить о командных трофеях, это высшая награда, которую может получить отдельно взятый игрок.

Также это победа и всего французского футбола. Эта награда досталась не только Кариму, но и всем нам. Он является частью командного вида спорта, он не смог бы получить этот приз без помощи партнеров по сборной Франции и .

У каждого футболиста свой путь, со своими трудностями в тот или иной момент. Игрок высокого уровня помимо футбольных навыков также обладает определенным менталитетом и опытом, который приумножается с годами», – сказал главный тренер сборной Франции Le Parisien.