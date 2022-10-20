Стив Дэвис останется и.о. главного тренера «Вулвс» до 2023-го. Клуб идет 18-м в АПЛ

Стив Дэвис продолжит исполнять обязанности главного тренера «Вулверхэмптона».

Клуб объявил, что Дэвис будет руководить командой до того момента, пока не будет назначен новый главный тренер. Дэвис останется во главе «Вулвс» как минимум до начала 2023 года.

«Вулвс» уволили бывшего главного тренера 2 октября. С тех пор клуб провел 3 матча, проиграв два из них и выиграв один.

После 11 проведенных туров набрал 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице . Следующий матч «волки» проведут 23 октября – против «Лестера».