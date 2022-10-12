Экс-тренер «Севильи» Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон» по семейным обстоятельствам
Хулен Лопетеги не будет тренировать «Вулверхэмптон».
56-летний испанец, сославшись на семейные обстоятельства, отказался от предложения английского клуба.
Председатель совета директоров «Вулвс» Джефф Ши встречался с Лопетеги в Испании.
Лопетеги был уволен с поста главного тренера «Севильи» после поражения от дортмундской «Боруссии» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4). Он возглавлял андалусийскую команду с 2019 года.
«Вулверхэмптон», в свою очередь, отправил в отставку Бруну Лаже с поста главного тренера 2 октября.
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