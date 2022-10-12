Экс-тренер «Севильи» Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон» по семейным обстоятельствам

не будет тренировать «Вулверхэмптон».

56-летний испанец, сославшись на семейные обстоятельства, отказался от предложения английского клуба.

Председатель совета директоров «Вулвс» Джефф Ши встречался с Лопетеги в Испании.

Лопетеги был уволен с поста главного тренера «Севильи» после поражения от дортмундской «Боруссии» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4). Он возглавлял андалусийскую команду с 2019 года.

, в свою очередь, отправил в отставку Бруну Лаже с поста главного тренера 2 октября.