Нуну может возглавить «Вулверхэмптон» во второй раз
Нуну Эшпириту Санту может вновь возглавить «Вулверхэмптон».
Английский клуб начал переговоры с 48-летним португальцем на предмет возможного назначения главным тренером.
Сообщается, что Нуну сообщил боссам «Вулвс» о желании вернуться в команду.
Напомним, что тренер ушел из «Вулверхэмптона» в мае 2021 года, проработав в клубе четыре сезона.
«Вулверхэмптон» отправил в отставку Бруну Лаже с поста главного тренера 2 октября. На данный момент команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии.
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