Нуну может возглавить «Вулверхэмптон» во второй раз

может вновь возглавить .

Английский клуб начал переговоры с 48-летним португальцем на предмет возможного назначения главным тренером.

Сообщается, что Нуну сообщил боссам «Вулвс» о желании вернуться в команду.

Напомним, что тренер ушел из «Вулверхэмптона» в мае 2021 года, проработав в клубе четыре сезона.

«Вулверхэмптон» отправил в отставку Бруну Лаже с поста главного тренера 2 октября. На данный момент команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии.