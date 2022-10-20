«Где Месси – за тех и болею. «Париж» или «Барселона». А в России – за «Спартак». 13-летний чемпион Москвы по фигурному катанию Федотов о футболе
Форвард Лионель Месси является любимым игроком 13-летнего фигуриста Арсения Федотова.
– Судя по соцсетям, ты любишь футбол: смотришь, играешь в приставку. Есть любимая команда?
– «Париж» или «Барселона». Там, где Месси, – за ту и болею. А в России – за «Спартак».
Но на стадионе пока ни разу не был, нет времени, но смотрю все игры. А так – хотел бы ходить на каждый матч.
– А любимый игрок есть?
– Конечно. Квинси Промес, – сказал чемпион Москвы среди юниоров.
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