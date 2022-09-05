Первенство Москвы. Сарновский, Федоров, Платонов, Лазарев, Федотов представят произвольные программы

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6 сентября на первенстве Москвы по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях юниоров. 

Первенство Москвы

Юниоры

Произвольная программа 

Начало – 10.45 по московскому времени. 

Третья разминка

13. Илья Мавлянов

14. Никита Малютин

15. Тимофей Столяренко

16. Арсений Федотов

17. Никита Сенцов

18. Кирилл Андрусик

Четвертая разминка

19. Лев Лазарев

20. Вадим Воронов 

21. Никита Сарновский

22. Тимофей Платонов

23. Григорий Федоров 

24. Кирилл Сарновский

После короткой программы

1. Кирилл Сарновский – 82,91

2. Григорий Федоров – 80,54

3. Тимофей Платонов – 79,39

4. Никита Сарновский – 78,30

5. Вадим Воронов – 76,46

6. Лев Лазарев – 76,01

7. Кирилл Андрусик – 74,50

8. Никита Сенцов – 73,87

9. Арсений Федотов – 73,71

10. Тимофей Столяренко – 73,22

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