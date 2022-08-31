Тен Хаг заявил, что Роналду и Уан-Биссака остаются в «МЮ». После Антони и Дубравки новичков не будет

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Трансферы Антони и Мартина Дубравки станут последними для «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно.

Об этом сообщил главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Думаю, на этом [переходе Дубравки] наше трансферное окно закончится. Но в случае хорошей возможности мы должны быть начеку, как топ-клуб», – сказал тен Хаг.

Также тренер сообщил, что Криштиану Роналду и Аарон Уан-Биссака не покинут «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Это очевидно [что Роналду остается]. Нам нужны качественные игроки. Нужно, чтобы было больше футболистов. Это позволит проводит ротацию и поддерживать стабильность.

Аарон остается. «МЮ» будет играть в нынешнем составе с сентября и минимум до января», – сказал тен Хаг.

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