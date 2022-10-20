Сестра Роналду – Криштиану: «Мой великий герой и любовь всей моей жизни, я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас»

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Сестра Криштиану Роналду поддержала игрока «Манчестер Юнайтед»

Напомним, португалец провел в запасе весь матч против «Тоттенхэма» (2:0). На 90-й минуте он ушел со скамейки запасных и покинул «Олд Траффорд».

После игры футболист подвергся критике за этот поступок.

«Мой великий герой и любовь всей моей жизни, я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас.

Существует закон бумеранга. Не делай другим то, что не желаешь для себя. Бог не спит», – написала Элма Авейру в сторис инстаграма. 

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