Экс-форвард «Астон Виллы» осудил поступок .

Нападающий ушел в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул стадион. Всю игру португалец провел в запасе.

«Давайте откровенно, Роналду – избалованный ребенок. Ему 37 лет, у него была лучшая карьера, он, вероятно, один из лучших футболистов в истории. Его команда, которую он должен любить, играет в лучший футбол за последние годы и разносит «шпор».

Но она играет лучше без него. Роналду вышел против «Эвертона», забил гол, сыграл хорошо, а потом появился в стартовом составе на матч с «Ньюкаслом» и выступил слабо. Его заменили – и он чуть не устроил скандал.

Я высоко ценю тен Хага за то, что он не поддался давлению и не поставил Роналду в состав [на игру с «Тоттенхэмом»]. А уйти в тоннель подобным образом – просто позор. Так делать нельзя. Это неуважительно по отношению к партнерам. Если бы я был в команде и узнал об этом после матча, то хотел бы, чтобы тренер что-то предпринял. Я бы не выпускал Роналду против «Челси».

Это неуважение. Да, Роналду – один из лучших, он забил 700 мячей. Но нельзя относиться к партнерам неуважительно. А он сделал это ради себя», – сказал Агбонлахор.

Роналду ушел с «Олд Траффорд» до окончания матча с «Тоттенхэмом». Он даже не зашел в раздевалку «МЮ»