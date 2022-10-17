Сане пропустит около 3 недель из-за травмы. У него 10+4 в 16 матчах сезона за «Баварию»

Вингер «Баварии» пропустит около трех недель из-за травмы.

26-летний футболист, забивший гол и отдавший результативную передачу во вчерашнем матче 10-го тура Бундеслиги между «Баварией» и (5:0), был заменен на 76-й минуте.

Пресс-служба мюнхенского клуба сегодня сообщила, что по результатам обследования у Сане выявлена травма задней поверхности бедра.

По информации Bild, из-за этого повреждения немец пропустит около трех недель.

На счету Сане в этом сезоне 10 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира. Сане, вероятно, успеет восстановиться к старту турнира.