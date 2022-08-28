Майкл Оуэн: «Магуайр может думать об аренде. Он будет рассуждать так: «Хочу вернуться в старт «МЮ», но место в составе на ЧМ-2022 может быть под вопросом»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о будущем защитника Харри Магуайра.
«Ему предстоит принять по-настоящему важное решение. Через несколько месяцев у него ЧМ-2022, Харри – важная часть состава сборной Англии.
Он будет рассуждать так: «Я хочу вернуться в стартовый состав «Ман Юнайтед». Но и мое место в составе сборной может быть под вопросом».
Ситуация интересная. Он капитан команды и может думать о том, чтобы отправиться куда-нибудь в аренду.
Но я не могу представить, чтобы «МЮ» отпустил его в аренду, тем более учитывая то, что он капитан. Мне кажется, он останется и должен будет просто пережить это все», – сказал Оуэн.