Майкл Оуэн: «Не могу понять, почему Мане ушел в «Баварию». Но он войдет в историю легендой «Ливерпуля»

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Майкл Оуэн удивлен решению Садьо Мане перейти в «Баварию» из «Ливерпуля».

«Я до сих пор не могу понять, почему Мане ушел из «Ливерпуля» в «Баварию».

Но здесь он показал себя как выдающийся игрок, отлично выступал и войдет в историю как легенда клуба», – написал бывший нападающий мерсисайдского клуба.

Садьо играл за «Ливерпуль» с 2016 года. За это время вингер выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и титул в АПЛ.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

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