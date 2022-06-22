Майкл Оуэн: «Не могу понять, почему Мане ушел в «Баварию». Но он войдет в историю легендой «Ливерпуля»

удивлен решению Садьо Мане перейти в «Баварию» из .

«Я до сих пор не могу понять, почему Мане ушел из «Ливерпуля» в «Баварию».

Но здесь он показал себя как выдающийся игрок, отлично выступал и войдет в историю как легенда клуба», – написал бывший нападающий мерсисайдского клуба.

Садьо играл за «Ливерпуль» с 2016 года. За это время вингер выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и титул в .

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.