Невилл о Холанде: «Впервые клуб АПЛ подписал одного из 2-3 лучших игроков мира в будущем. Есть ожидания, что он выиграет «Золотой мяч»

Гари Невилл высказался о перспективах в .

«Я просто должен сказать, что он произвел на меня огромное впечатление. Это первый раз, когда мы [в АПЛ] подписали контракт с тем, кто, как я считаю, в будущем станет одним из двух или трех лучших игроков в мире. Обычно эти игроки переходят в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону».

и не подписывали контракты с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», будучи в статусе игроков, которые в перспективе могут стать лучшими игроками в мире, они развились до этого уровня здесь.

Но этот игрок – от него есть все ожидания, что он пойдет дальше, выиграет и станет лучшим игроком в мире. Это потрясающе – такого уже давно не случалось в Премьер-лиге», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».