Антонио Конте: «МЮ» заслужил победу, они лучше «Тоттенхэма» – разные уровни. Вы же знаете, сколько они могут тратить на рынке»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:2).

«Думаю, что по игре «Манчестер Юнайтед» заслужил победу. Они провели действительно хороший матч. В нашей команде уровень должен быть выше, нам нужно многое улучшить и постараться стать лучше, чем сегодня.

Даже со скидкой на первый гол должен сказать, что «Манчестер Юнайтед» играл лучше нас. Они создали больше моментов, чем мы. Мы выкладывались, но нужно стараться становиться лучше. Уровень был высоким, и «Манчестер Юнайтед» показал, что они гораздо лучше нас.

Я считаю «Юнайтед» хорошей командой. И вы прекрасно знаете, что они сделали на трансферном рынке и сколько могут потратить. Речь о двух разных уровнях. В такой игре мы можем добиться большего. Мы боролись против «Челси», «Арсенала» и сегодня.

Мы должны прибавлять, нужно работать над этим», – сказал .