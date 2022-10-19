Роберто Мартинес: «Стоит Роналду провести плохой матч – говорят, что он «слишком старый». Но в списке претендентов на «Золотой мяч» он опережал всех игроков «МЮ»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о форварде .

«Роналду – легендарный футболист. Когда опубликовали список претендентов на «Золотой мяч», он все еще опережал в нем всех остальных игроков .

Но он столкнулся с двумя проблемами. Первая заключается в том, что ему 37 лет, и стоит провести неудачный матч – сразу говорят, что он «слишком старый». Ему словно вообще нельзя проводить слабые игры.

Проблемой является и то, что в этом сезоне можно делать пять замен. Роналду начинал во времена, когда замена по ходу игры считалась чем-то плохим.

Теперь же мы видим, что футболисты из группы атаки не играют регулярно по 90 минут, иногда выходят лишь на 20-30 – из-за интенсивности и предъявляемых ей требований», – сказал Мартинес в интервью Amazon Prime.

Роналду – 20-й в голосовании за «Золотой мяч». Португалец выигрывал приз 5 раз