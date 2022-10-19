Мерсон считает, что Холанд не забил бы 60 мячей в 4-й лиге Англии: «Его нужно обслуживать. Если он не будет получать мяч, то не будет важно, насколько хорошо он двигается»

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Пол Мерсон считает, что Эрлинг Холанд не смог бы забить 60 голов в четвертой лиге Англии.

«Его нужно обслуживать. Все твердят о том, какой он великий и супер-игрок, как великолепно он двигается и насколько он силен, но если он не будет получать мяч, чтобы сделать разворот на пятачке, то не будет важно, насколько хорошо он двигается.

Он  не забил бы 60 голов в Лиге 2, а я тренировал там «Уолсолл», – написал бывший нападающий «Арсенала» в своей колонке. 

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