Лескотт о Холанде: «Еще рано говорить, что он станет величайшим в истории»

Теги Криштиану Роналду Луи Саа Джолеон Лескотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд может выйти на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Так считает бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт.

«Луи Саа – нападающий, против которого мне было тяжелее всего, а ведь я играл и с Месси, и с Роналду. Холанд – нападающий такого же уровня.

Холанд добьется успеха в ходе карьеры, но еще рано говорить, что он станет величайшим в истории. Не думаю, что он сам хочет слышать это сейчас. Думаю, если он продолжит в том же духе, то мы будем говорить о нем в этом контексте», – сказал Лескотт. 

После перехода в «Манчестер Сити» нападающий забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные