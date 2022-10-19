Лескотт о Холанде: «Еще рано говорить, что он станет величайшим в истории»

может выйти на уровень и .

Так считает бывший защитник .

«Луи Саа – нападающий, против которого мне было тяжелее всего, а ведь я играл и с Месси, и с Роналду. Холанд – нападающий такого же уровня.

Холанд добьется успеха в ходе карьеры, но еще рано говорить, что он станет величайшим в истории. Не думаю, что он сам хочет слышать это сейчас. Думаю, если он продолжит в том же духе, то мы будем говорить о нем в этом контексте», – сказал Лескотт.

После перехода в «Манчестер Сити» нападающий забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим