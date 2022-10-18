Перес об отступных за Холанда: «Понятия не имею. В составе «Реала» уже собраны лучшие игроки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эрлинг Холанд Футбол

Флорентино Перес ответил на вопрос про отступные за форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Ранее появилась информация, что в соглашении норвежца с английским клубом прописаны две суммы отступных.

Клаусула в размере 200 миллионов евро активируется в июле 2024 года, а за сумму в 175 млн евро Холанда можно будет выкупить в июле 2025 года.

– Вы знаете о том, что в контракте Холанда есть сумма отступных?

– Понятия не имею. В нашем составе уже собраны лучшие игроки, – заявил Перес.

В Испании уверены, что контракт Холанда позволяет «Реалу» (да и «Барсе») выкупить форварда в 2024-м. Пеп все отрицает

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