Махачев о футболе: «Хабиб – плохой игрок. Он очень тяжелый сейчас, моя команда всегда побеждает»
Претендент на титул UFC в легком весе рассказал о футбольных навыках Хабиба Нурмагомедова.
«Мы всегда играем в баскетбол или футбол. Хабиб знает больше о футболе, но сам плохой игрок.
Сейчас он очень тяжелый, и моя команда всегда побеждает», – сказал Ислам Махачев, добавив, что играет в футбол лучше товарища.
Хабиб все ближе к футболу – «Легион-Динамо» (сыграет в Кубке с «Уфой) намекает на контракт
Ислам Махачев втайне от UFC выиграл чемпионат мира по боевому самбо. Как он это сделал, если у промоушена эксклюзивные контракты?
Комментарии