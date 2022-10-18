Хабиб: «Махачев будет кататься на Оливейре, как на лошади»

Бывший чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя за вакантный титул между и .

«Ислам будет кататься на Оливейре, как на лошади. Ислама многие недооценивают. Эти люди считают, что Оливейра очень хорош в партере.

Нет у Чарльза выдающихся навыков грэпплинга. Если ты сдавался в UFC восемь раз, как ты можешь сказать, что ты очень хорош в партере? Ты сдался восемь раз», – сказал Хабиб.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

В детстве Оливейра мог стать инвалидом. У бойца отказали ноги, он передвигался в кресле, а в итоге – стал чемпионом UFC

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против