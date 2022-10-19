Тренер Оливейры – о трэштоке Хабиба: «Это дополнительное давление на Махачева. А если он проиграет?»

Диего Лима, наставник экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры, отреагировал на очередное резкое высказывание в адрес своего подопечного.

По мнению Лимы, такими заявлениями «Орел» делает лишь хуже своему партнеру по команде .

«То, что делает Хабиб, это нехорошо. Он хороший человек, а также отличный боец, и никогда не был тем парнем, который говорит всю эту чушь в адрес других бойцов.

Для Махачева хорошо, что рядом с ним находится такая личность, ему нужен был Хабиб, чтобы получить бой за пояс.

Этими словами Нурмагомедов возложил на Махачева большую ответственность. Это дополнительное давление для его парня. А что будет делать Махачев, если проиграет?» – заявил тренер.

Хабиб: «Махачев будет кататься на Оливейре, как на лошади»

Чарльз Оливейра: «Наш бой с Махачевым состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама»