Тренер Оливейры – о трэштоке Хабиба: «Это дополнительное давление на Махачева. А если он проиграет?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Диего Лима, наставник экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, отреагировал на очередное резкое высказывание Хабиба Нурмагомедова в адрес своего подопечного.

По мнению Лимы, такими заявлениями «Орел» делает лишь хуже своему партнеру по команде Исламу Махачеву.

«То, что делает Хабиб, это нехорошо. Он хороший человек, а также отличный боец, и никогда не был тем парнем, который говорит всю эту чушь в адрес других бойцов.

Для Махачева хорошо, что рядом с ним находится такая личность, ему нужен был Хабиб, чтобы получить бой за пояс.

Этими словами Нурмагомедов возложил на Махачева большую ответственность. Это дополнительное давление для его парня. А что будет делать Махачев, если проиграет?» – заявил тренер.

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