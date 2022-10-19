Запашный – о Махачеве: «Федор перебил всех тяжеловесов, а Хабиб вытряс душу из Конора. Рано ставить Ислама в один ряд с ними»

Дрессировщик Эдгар Запашный заявил, что не заслуживает находиться в одном ряду с и .

По мнению артиста цирка, Махачеву для этого еще нужно одержать ряд значимых побед в октагоне.

«Рано ли ставить Махачева в один ряд с Федором и Хабибом? Конечно, рано. Вы что? Величие Федора заключается в том, что его десять лет никто не мог победить.

У Емельяненко, в принципе, на каком-то этапе закончились соперники, с кем он мог подраться. На планете Земля он перебил всех тяжеловесов.

Беспроигрышная серия Хабиба тоже о многом говорит. Один мой друг сказал, что Хабиб вытряс душу из Конора.

Нурмагомедов его не просто победил, Макгрегор сломался именно после встречи с Хабибом. Поэтому здесь (в случае Махачева) это большая, высокая и значимая ступень.

Но пьедестал величия находится гораздо выше и на него гораздо труднее попасть. Это время, совокупность факторов, и много других составляющих», – сказал Запашный.

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