Абаскаль о дебюте Зорина за «Спартак»: «У меня мурашки были, когда говорил ему о месте в старте, у него – слезы на глазах. Рад, что моя профессия дает такие эмоции»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о дебюте хавбека Даниила Зорина.
18-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Факелом» (2:1) в Фонбет Кубке России.
«Для меня это было моментом счастья. Сегодня, когда говорил ему о том, что он будет в стартовом составе, у меня были мурашки по коже, я увидел улыбку ребенка, искреннюю, у него буквально были слезы на глазах.
Рад, что моя профессия дает возможность испытать такие эмоции. Он не первый день тренируется с нами, на поле проявил характер, хорошо двигался без мяча и с ним», – сказал Абаскаль.
Также тренер объяснил отсутствие в составе капитана Георгия Джикии.
«Это ротация. Он провел интенсивный матч на выходных, у него набралось большое количество игрового времени в сезоне, и мы дали возможность ему отдохнуть», – подчеркнул тренер.
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