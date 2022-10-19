Абаскаль о дебюте Зорина за «Спартак»: «У меня мурашки были, когда говорил ему о месте в старте, у него – слезы на глазах. Рад, что моя профессия дает такие эмоции»

Главный тренер высказался о дебюте хавбека Даниила Зорина.

18-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с (2:1) в Фонбет Кубке России.

«Для меня это было моментом счастья. Сегодня, когда говорил ему о том, что он будет в стартовом составе, у меня были мурашки по коже, я увидел улыбку ребенка, искреннюю, у него буквально были слезы на глазах.

Рад, что моя профессия дает возможность испытать такие эмоции. Он не первый день тренируется с нами, на поле проявил характер, хорошо двигался без мяча и с ним», – сказал Абаскаль.

Также тренер объяснил отсутствие в составе капитана .

«Это ротация. Он провел интенсивный матч на выходных, у него набралось большое количество игрового времени в сезоне, и мы дали возможность ему отдохнуть», – подчеркнул тренер.