Гильермо Абаскаль: «Цель достигнута, «Спартак» в плей-офф Кубка. Если не ведешь у «Факела» в 3-4 мяча, становится трудно»

Главный тренер Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Факелом» (2:1).

«Цель достигнута, эта победа гарантирована нам выход в плей‑офф [Фонбет Кубка России].

Играть в Воронеже всегда непросто, здесь люди увлечены футболом, и приятно играть в такой атмосфере. Если ты не ведешь у в 3-4 мяча, становится очень трудно.

Рад, с каким настроем вышла команда. Кроме нас тут побеждали только «Крылья Советов», – заявил Абаскаль.