Гильермо Абаскаль: «Цель достигнута, «Спартак» в плей-офф Кубка. Если не ведешь у «Факела» в 3-4 мяча, становится трудно»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Факелом» (2:1).
«Цель достигнута, эта победа гарантирована нам выход в плей‑офф [Фонбет Кубка России].
Играть в Воронеже всегда непросто, здесь люди увлечены футболом, и приятно играть в такой атмосфере. Если ты не ведешь у «Факела» в 3-4 мяча, становится очень трудно.
Рад, с каким настроем вышла команда. Кроме нас тут побеждали только «Крылья Советов», – заявил Абаскаль.
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