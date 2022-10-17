Орлов считает, что Мевля виноват в пропущенном голе «Спартака»: «Отбил прямо на Чалова. Ну выбей ты куда-нибудь в сторону»

раскритиковал игру защитника в матче против (2:2).

«А почему мы про Мевлю не говорим? Его продавил Чалов. У него мяч был на голове, а он отбил прямо на него. Ну выбей ты куда-нибудь в сторону. Замолчали про Мевлю, а виноват-то он на самом деле. Чалову же еще надо было пройти Мевлю. Защитнику надо было сыграть против Чалова как должно, а он не сыграл.

И там же была другая история. Абаскаль кричал про фэйр-плей. Федотов на пресс-конференции сказал, что не заметил его – дескать, что-то рядом скакало. Я бы хотел обратиться к футболистам, тренерам и болельщикам. Слушайте, на то и существует фэйр-плей, чтобы корректно относились друг к другу», – сказал журналист в видео на ютуб-канале «Такой футбол».